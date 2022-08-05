Barcelona'nın yakından ilgilendiği Portekizli orta sahanın geleceği, belirsizliğini koruyor.

Pep Guardiola, Barcelona'nın Bernardo Silva'ya olan ilgisi nedeniyle orta saha oyuncusunun geleceğinden emin olmadığını söyledi. Silva, Man City'nin son beş yılda dört şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu. Ancak önceki sezonun başında takımdan ayrılmak istedi.

Camp Nou'daki finansal sorunlara rağmen İspanyol devi, Bernardo ile ilgilendiğini iddia etmiyor. Ancak böyle bir anlaşma için öncelikle bütçe oluşturmak zorundalar. Bu yüzden de Frenkie De Jong'u satmak zorunda kalabileceklerini belirttiler.

Guardiola, Silva'nın kalmasını istediğinde ısrar ediyor ancak Portekizli oyuncu için doğru bir hamle olursa gitmesine izin verecek.

Guardiola ne dedi?

City patronu yaz aylarında Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus ve Raheem Sterling'i sattı ve kadrosunda mutlu oyuncular istediğini söyledi.

Pazar günü West Ham'a karşı Premier Lig açılış maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Guardiola, şu yorumu yaptı:

"Bazen satmak zorundasınız. Burada mutlu insanlara ihtiyacım var, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

"Soyunma odasında çok özel bir oyuncu olan Bernardo'nun burada devam etmesini çok isterim ama ne olacağını bilmiyorum.

"Kalırsa mükemmel olur. Ancak gitmek zorunda kalırsa da yapacak bir şey yok. Futbol böyledir.

"Oyuncuların arzusu var ve hayatta bir insanın arzusunu durduracak bir insan değilim. Futbol kariyeri çok kısa. Ben kulübün küçük bir parçasıyım, kulüple konuşmam lazım. Onlar karar verirler ben de 'tamam' derim."

Bernardo, Manchester City'de kalacak mı?

Barça'nın ilgisi, kadronun şekline ve büyüklüğüne bağlı olacak. Çünkü La Liga protokolleri nedeniyle oyunculara zamanında lisans çıkarma zorluğuyla da karşı karşıya kalacaklar.

Kulüp başkanı Joan Laporta, Bernardo ile ilgili soru sorulduğunda çekingen davrandı, ancak kulübün 31 Ağustos tarihine kadar transfer çalışmaları yapacağı söyledi.

Guardiola, 27 yaşındaki oyuncuyla düzenli olarak görüştüğünü ve sahaya bağlı kalacağına dair hiçbir şüphesinin olmadığını söyledi.

Başka transfer haberi var mı?

City, Zinchenko'nun Arsenal'e katılmasına izin verdikten sonra hâlâ bir sol bek getirmek istiyor, ancak ilk hedef olan Marc Cucurella şimdilerde Chelsea için Brighton'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Guardiola, yeni bir transfer girişiminin olmadığını ancak kulübün hedeflerden uzaklaşmamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Dünyada pek çok oyuncu var, çoğu bizim takım olarak olduğumuz şekle mükemmel uyum sağlayabilir.

“Transferler her zaman zordur, belki satmak satın almaktan daha zordur ama aynı zamanda bazen işe yarayan bazen yaramayan bir fikir var. Bazen mümkün olabiliyor.”