Pep Guardiola'yı unutamayan Fernando, yarı final maçı öncesi Messi'den çekiniyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando, kupada karşılaşacakları Barcelona maçı öncesi Lionel Messi'yi durdurmanın zor olduğun söyledi.

Sevilla, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Barcelona'yı ağırlayacak. Akşam maçı izlemeden önce gelin biz de bir eski dostu, Fernando Reges'i dinleyelim. Bakalım Pep Guardiola ve Lionel Messi hakkında neler söylemiş...



"Detaylar Pep için gerçekten önemli"



Kritik maç öncesi Goal'e konuşan Manchester City ve Galatasaray'ın eski oyuncusu, Pep Guardiola ile geçirdiği zamana adeta özlem duyuyor. Pep'in, oyunun mekaniğine çok hakim olduğunu dile getiren Brezilyalı orta saha, "Size iyi şeyler öğreten bir hoca. Onunla çalışırken özellikle sadece maçlara değil, antrenmana odaklanmanız gerekiyor. İdmanda dikkatli çalışırsanız ondan birçok güzel şey alabilirsiniz. Detaylar onun için gerçekten önemli" dedi.

"Messi'nin günüde olmamasını ummalıyız"



Yarı final karşılaşmasında rakip olacakları Lionel Messi'yi durdurmanın çok zor olduğunu ifade eden Fernando, "Messi nasıl durdurulur? Zor. Onu durdurabilmenin tek bir çözümü ya da yöntemi yok. Bunu tüm ekibimizin yardımıyla yapmalıyız. Messi'yi savunmamız ve dikkat etmemiz gerektiğinde hepimiz odaklanmalıyız. Zor. Şanslı olmalı ve Messi'nin gününde olmamasını ummalıyız" sözlerini sarf etti.



Karşılaşmayla ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Barcelona pek çok şampiyonluk kazandı, dünya çapında biliniyor ve dünyanın en iyilerinden biri. Onları yenmek istiyoruz ama bu karmaşık. Barcelona'ya karşı daha önce kaybettim ve şimdi bu maçı kazanmayı umuyorum. Onları Manchester City ile daha önce yendim ve bunu Sevilla ile de tekrarlamak istiyorum" yorumunda bulundu.



Lucena, Leganes, Valencia ve Almeria'yı saf dışı bırakarak kupada yarı finale kalan Sevilla, Fernando'nun da dediği gibi Lionel Messi'yi kötü bir gününde yakalarsa iyi bir sonuç alabilmeyi umuyor.



