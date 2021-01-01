Pep Guardiola'ya göre dünyanın en iyi takımı Bayern Münih

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Bayern Münih'e methiyeler düzerek Alman devini dünyanın en iyi takımı olarak nitelendirdi.

Tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkaran Manchester City'de, menajer Pep Guardiola'ya göre dünyanın en iyi takımı hâlâ kendileri değil.

İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü West Ham'ı 2-1 mağlup eden Manchester City'de İspanyol menajer, salı günü oynanacak Wolverhampton maçından önce düzenlenen basın toplantısında Bayern Münih'e methiyeler düzdü.

Pep Guardiola ne söyledi?

"Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımı Bayern Münih. Çünkü her şeyi kazandılar. En iyiler.

İngiltere'de şampiyon Liverpool, çünkü en iyi onlar. Tacı geri almak istiyorsanız kazanmak zorundasınız. Şu anda mart ayındayız ve kimse şampiyon değil.

Çalışmak ve denemek zorundayız. Ancak son birkaç ayda gelen sonuçların olağanüstü olduğunu inkâr edemeyiz.

West Ham maçındaki gibi iyi oynamadığımızda bile, puanları alabiliyoruz."

Bayern Münih neden en iyisi?

Alman devi, şu anda altı turnuvanın şampiyonluğunu elinde bulunduruyor. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, Almanya Kupası (DFB-Pokal) ve Almanya Süper Kupası (DFL-Supercup).

Barcelona, Pep Guardiola 2009 yılında görevdeyken altı şampiyonluğu elde eden tek takımdı. O dönemin efsane takımı; La Liga, Copa del Rey, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Manchester City, hangi takımlarla oynayacak?

20 maçtır kazanan Pep Guardiola'nın ekibi, yarın (salı) Premier Lig'de Wolverhampton'ı ağırlayacak. Maviler, ardından pazar günü Manchester derbisinde Manchester United'ı konuk edecek. City, 10 Mart'ta ise yine evinde Southampton ile karşı karşıya gelecek.