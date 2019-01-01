Pep Guardiola'nın menajerinden Bayern Münih iddialarına yanıt

Pep Guardiola'nın menajeri, İspanyol teknik adamın gelecek sezon Bayern Münih'e geri dönebileceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg, başarılı çalıştırıcının gelecek sezon tekrar 'in başına geçebileceği yönündeki söylentileri yalanladı.

Bilindiği üzere Bayern Münih'te Niko Kovac'ın görevine bu ay başında son verilmiş ve takımın başına geçici olarak Hırvat teknik adamın yardımcılarından Hansi Flick getirilmişti.

Alman basınında yer alan haberlerde ise Bayern Münih yönetiminin gelecek sezon için öncelikli olarak Pep Guardiola'yı yeniden takımın başına geçirmeyi, bu planın gerçekleşmeme ihtimaline karşın Erik ten Hag ve Thomas Tuchel isimlerini alternatif olarak belirlediği öne sürülmüştü.

Goal ve Spox'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orobitg, "Futbolda hiçbir şeyin garantisi yoktur. Pep ile Çarşamba günü konuştum ve her şey aynıydı: Manchester City'de ve bu şehirde olmaktan gayet mutlu. Ayrıca 2021'e kadar da sözleşmesi bulunuyor. Benimle de onun durumuyla ilgili kimse temasa geçmedi." dedi.