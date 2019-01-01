Pep Guardiola'dan Jack Grealish'e övgü: "İnanılmaz bir oyuncu"

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Aston Villa karşılaşmasının ardından rakip oyunculardan Jack Grealish’e övgü dolu sözler söyledi.

Premier Lig’de lider ’un en önemli takipçisi olan , ligin 10. Haftasında konuk ettiği Aston Villa’yı Raheem Sterling, David Silva ve İlkay Gündoğan’ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Aston Villa’nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Grealish’i değerlendirdi.

İspanyol teknik adam “Grealish, inanılmaz bir oyuncu. Championship’te oynarken gelen tekliflere rağmen Aston Villa’dan ayrılmayıp, kulübüyle yoluna devam etmeye karar vermesi ve Premier Lig’e yükselmelerinden dolayı çok mutluyum. Grealish son paslarda ve üçüncü bölgede çok yetenekli bir oyuncu. Her zaman bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Gerçekten olağanüstü bir futbolcu ama Manchester City için çok pahalı” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 12 resmi maça çıkan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.