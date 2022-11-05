Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da bir sezon birlikte çalıştığı İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in kendisine yönelik eleştirilerini cevapladı.

Ibrahimovic'in, "Guardiola'nın egosu Erling Haaland'ın geleceği için büyük bir tehlike" şeklindeki sözlerini yanıtlayan Guardiola, efsane oyuncuya esprili bir cevap verdi.

"Ibrahimovic tamamen haklı. Bu kulüpte ve bu takımda benim egom diğer herkesin önündedir.

Erling'in üç gol atmasından ve tüm önemli maçlara imzasını atmasından hoşlanmıyorum. Çok kıskancım ve dürüst olmak gerekirse onu kıskanıyorum.

Her maçtan önce yanına gidip, 'Erling lütfen daha fazla gol atma yoksa The Sun ve Daily Mail benim yerime seni konuşacak' diyorum.

Ibrahimovic beni çok iyi tanıyor ve gerçekten haklı. Belki bunun üzerine bir kitap daha yazabilir"