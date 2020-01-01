Pep Guardiola: Zaha'nın koşmasına izin vermeyeceksiniz, bu kadar basit

Crystal Palace ile berabere kalan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, maçın ardından öfkesini gizleyemedi.

, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında konuk ettiği ile Cenk Tosun'un da gol attığı maçta 2-2 berabere kaldı.

İki maçı eksik 'un 13 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen tüketen Manchester City'de maçın ardından konuşan teknik direktör Pep Guardiola, yapılan savunma hatalarından dert yandı.

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Guardiola "Yediğimiz ikinci golde yaptığımız hatalardan kaçınmalıyız. Zaha'nın koşmasına izin vermeyeceksiniz, bu kadar basit. Ama biz bunu yapamadık" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un 'ı konuk edeceği karşılaşmayı izleyip izlemeyeceği sorulan İspanyol teknik adam "Bu soruyu milyonlarca kez cevapladım. Belki izlerim belki Sheffield United maçına hazırlanırım. Bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Manchester City, Premier Lig'in 24. haftasında 21 Ocak Salı günü TSİ 22:30'da Sheffield United'a konuk olacak.