Pep Guardiola: Zaha'nın koşmasına izin vermeyeceksiniz, bu kadar basit
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Crystal Palace ile Cenk Tosun'un da gol attığı maçta 2-2 berabere kaldı.
İki maçı eksik Liverpool'un 13 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen tüketen Manchester City'de maçın ardından konuşan teknik direktör Pep Guardiola, yapılan savunma hatalarından dert yandı.
Guardiola "Yediğimiz ikinci golde yaptığımız hatalardan kaçınmalıyız. Zaha'nın koşmasına izin vermeyeceksiniz, bu kadar basit. Ama biz bunu yapamadık" ifadelerini kullandı.
Liverpool'un Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşmayı izleyip izlemeyeceği sorulan İspanyol teknik adam "Bu soruyu milyonlarca kez cevapladım. Belki izlerim belki Sheffield United maçına hazırlanırım. Bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Manchester City, Premier Lig'in 24. haftasında 21 Ocak Salı günü TSİ 22:30'da Sheffield United'a konuk olacak.