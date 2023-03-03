İspanyol menajer, Belçikalı hocanın bir gün City'nin başına geçeceğini düşünüyor.

NE OLDU? City patronu, Burnley'in mevcut menajeri olan efsaneleri Kompany'ye övgüler yağdırdı ve Belçikalıyı bir gün Etihad Stadyumu'nda teknik direktör olarak göreceğini belirtti.

İkili, bu ayın sonunda FA Cup çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek ve Kompany, 2019'da City'den ayrılmasından bu yana eski takımıyla ilk kez karşılaşacak.

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Guardiola, basın toplantısında Kompany hakkında, "Er ya da geç geri dönecek. Kaderinde Manchester City'nin patronu olmak yazılı" dedi ve ekledi:

"Olacak; ne zaman olacağını bilmiyorum, ama olacak. Wembley'e ulaşma şansımız var, Vinny ve ekibine karşı yarışacağız."

BÜYÜK RESİM: Kompany, Burnley'de harika bir performans sergiliyor ve takımının, geçen yıl Premier Lig'den küme düşmesinin ardından şu anda Championship'in zirvesinde yer almasını sağladı.

Burnley, ikinci sıradaki Sheffield United'ın 12 puan önünde bulunurken üçüncü sıradaki Middlesbrough'nun ise 19 puan önünde yer alıyor.

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VE DAHA FAZLASI: Kompany'nin muhteşem çalışması, eski yöneticisinin gözünden kaçmadı.

Guardiola, "Gösterdikleri istikrar inanılmaz. Premier Lig'e çıkmaya yakınlar; onun başarısını görmekten çok memnunum" diye de ekledi.

MAN CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola'nın ekibi, Cumartesi günü Premier Lig lideri Arsenal'a yaklaşmak için Newcastle'ı devirmeyi planlıyor.