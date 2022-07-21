Sezonu Club America karşılaşmasıyla açan Manchester City sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Erling Haaland karşılaşmada forma giymedi.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City yeni sezona ABD kampıyla hazırlanırken, ilk hazırlık maçını Meksika ekibi Club America ile oynadı. Mücadeleyi Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin attığı gollerle 2-1 kazanan City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın kadro tercihi dikkatleri çekerken, Norveli yıldız Erling Haaland 90 dakika boyunca oyuna girmedi.

Bielefeld'den transfer edilen kaleci Stefan Ortega'nın 90, River Plate'ten tranfer edilen hücum oyuncusu Julian Alvarez'in 71, Leeds United'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'in ise 45 dakika sahada kaldığı maçı yedek kulübesinden takip eden Haaland, oyuna girmese de City'deki ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Ne söylendi?

Katalan teknik direktör maçın ardından yaptığı açıklamada Haaland'ın birkaç sakatlık problemi yaşadığını ve bu nedenle sezonun ilk karşılaşmasında kendisini riske etmek istemediklerini açıkladı:

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"Erling Bayern Münih ile karşılaşacağımız bir sonraki maçta hazır olacak. Şu ana dek sadece iki antrenmanda yer aldı ve herhangi bir sakatlık riskiyle karşılaşmak istemedik. Önümüzde çok uzun bir sezon var."

Geçtiğimiz sezon Dortmund'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 16 maçta forma giyemeyen Haaland, sahada yer alabildiği 30 karşılaşmada 29 gol atmıştı. NRG Stadyumu'nda mücadeleyi takip eden 61 bin biletli seyircinin kendisini beklemesine rağmen oyuna girmeyen Norveçli santrfor, buna rağmen kameraların kendisini gösterdiği her an oldukça neşeliydi.

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