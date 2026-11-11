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Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesinin yakın olduğu öne sürülürken ABD Futbol Federasyonu yeni bir millî takım teknik direktörü arıyor. "Gözde aday" ise Pep Guardiola'dan başkası değil.

The Athletic, "duruma yakın kaynaklara" dayandırdığı haberinde, federasyonda Guardiola'nın işe alım sürecinin farklı aşamalarında yoğun biçimde değerlendirildiğini aktardı. Pochettino, yaz aylarındaki Dünya Kupası'nın ardından 2030'a kadar uzattığı sözleşmesine rağmen Manchester United'a gitmek için bastırırsa Guardiola'nın görevin en güçlü adayı olması bekleniyor.

Red Devils cephesinde Michael Carrick'in geleceği şu anda Monako'da netleştiriliyor. İcra kurulu başkanı Omar Berrada ile sportif direktör Jason Wilcox, konuyu azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe ile görüşmek üzere çarşamba günü prensliğe gitti.

United, beklendiği gibi Carrick'in görevine son verip Pochettino'yu getirirse, Arjantinli teknik adam için ABD Futbol Federasyonu'na 10 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemek zorunda kalacak. Pochettino, 2022'de de Manchester United'ın adayları arasındaydı ancak Red Devils o dönem teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ı getirmişti.

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Manchester United, Premier League'deki ilk on maçının yalnızca birini kazandı. Puan tablosunda 18. sırada bulunan takım için mevcut gerçeklik kümede kalma mücadelesi. Buna, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında (1-4), ligde Bournemouth karşısında (0-3) sergilenen ve yer yer felaket boyutuna varan performanslarla eylül ortasında Brighton'a elenerek Lig Kupası'na veda edilmesi de ekleniyor. Red Devils son dönemde ise iki kez 2-0 geriye düştüğü maçları dikkat çekici biçimde çevirmeyi başardı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 3-2'lik galibiyete ulaşan United, Premier League'de ise Aston Villa karşısında önce 2-0, ardından 4-2 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı. Buna rağmen, United'ı daha geçen sezon müthiş bir ikinci yarı performansıyla yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Carrick'in görevine son verilmesi gündemde.

Pep Guardiola, İtalya Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü neden reddetti?

Guardiola ise aynı şehrin diğer takımı Manchester City ile sözleşmesini uzatmamış ve Skyblues'taki son derece başarılı on yılın ardından kulübe veda etmişti. İtalya'nın başarısız Dünya Kupası elemelerinin ardından Guardiola'nın, Paolo Maldini'ye göre Squadra Azzurra'nın yeni teknik direktörü olmaya çok yaklaştığı belirtilmişti.

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Millî takımın görevinden ayrılan eski teknik direktörü Maldini, bunu Corriere della Serra'ya doğruladı. Maldini, "Onunla görüşmek için Barselona'ya gittik, birlikte öğle yemeği yedik ve bütün gün konuştuk. Bu fikir ona çok cazip geliyordu. Kabul etmeye çok yaklaşmıştı. Hatta kâğıtlara ilk 11'ler yazmaya başlamıştı" dedi.

Bazı basın organlarının öne sürdüğünün aksine, Guardiola'nın dört kez dünya şampiyonu olan İtalya'ya sonunda olumsuz yanıt vermesinin nedeni mali talepler değildi. Maldini, "Para, söz edilen 20 milyon euro, hiçbir zaman konu olmadı. Pep bize çok açık biçimde şunu söyledi: Bana son millî takım teknik direktörünün aldığından bir euro daha az verin, benim için uygun olur" diye konuştu.

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Bunun yerine 55 yaşındaki teknik adam, yeniden bir kulübün ya da millî takımın başına geçmeye henüz hazır hissetmiyordu. Maldini, Guardiola'nın "yorgunluktan dolayı hayır dediğini" belirterek şunları söyledi: "Premier League'de yıpratıcı bir on yıl geçirdi. Sırtından ameliyat oldu. Dinlenmek istiyor."

Getty Images

Guardiola, ABD Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak mı?

Ancak bu dinlenme dönemi yakında sona erebilir. ABD Futbol Federasyonu Guardiola'yı getirmek için gerçekten tüm imkânlarını seferber ederse olumlu bir karşılık bulabilir. Nitekim Bayern Münih'teki görevinden önce verdiği bir yıllık arada New York'ta yaşayan Katalan teknik adam, iki yıl önce Pochettino ABD'nin başına geçtiğinde, millî takım teknik direktörlüğü için sunulan koşulları oldukça cazip bulduğunu göstermişti.

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Bir basın toplantısında, "ABD'de uzun yıllara yayılan bir proje inşa etmek ve millî takımla bir sonraki adımı atmak heyecan verici. Çok sayıda insan, çeşitli spor dalları ve diğer etkenler düşünüldüğünde ABD'deki potansiyel muazzam" demişti.

Guardiola ayrıca bir gün Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak saha kenarında yer alma isteğini defalarca dile getirmişti. Birkaç yıl önce çalışmak istediği takım doğal olarak İspanya Millî Takımı'ydı. Ancak İspanya, Luis de la Fuente yönetiminde şu anda bir kez daha altın çağ yaşıyor ve son dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarını taşıyor.