Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkacağız
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma konunda inançlı olduğunu söyledi.
Çeyrek final ilk maçında Tottenham'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Manchester City, rövanş mücadelesine 17 Nisan Çarşamba günü çıkacak. Rövanş maçı öncesinde Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, bir üst tura çıkacaklarını belirtti.
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Pep Guardiola, "Bana soracak olursanız, kesinlikle yarı finale yükseleceğiz buna inanıyorum. İlk maçın bitiminden hemen sonra hissettiğim şey buydu. Maçı tekrar izledim, belki ben yanılıyorum ama yari finale çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.
Oynadığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Premier Lig ekibi Manchester City, Tottenham ile Çarşamba günü saat 22.00'de Etihad Stadyumu'nda karşılaşacak.