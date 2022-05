Pep Guardiola, Real Madrid'in 4-0'lık Barcelona mağlubiyetini değerlendirdi: "Benzema oynamamıştı"

Pep Guardiola, Real Madrid'in Mart ayında Barcelona'ya 4-0 yenilmesinin ardındaki nedenleri açıkladı.

Karim Benzema'nın yokluğunun ve Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin taktik deneylerinin yenilgide büyük rol oynadığını belirtti.

Benzema sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Ancelotti, Luka Modric'i sahte dokuz rolüyle başlatmayı tercih etmişti.

Toni Kroos da Barcelona defans oyuncularına baskı yapmak için ön alanda konumlanmıştı.

Ne söylendi?

Real Madrid'in eksiklerini belirlemek için bu maçı kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda Guardiola basına verdiği demeçte, "Sadece önemli noktaları gördüm, maçın tamamını ayrıntılı olarak ele almadım" dedi.

İspanyol menajer, Real Madrid LaLiga şampiyonluğuna dört maç kala uzanırken, Carlo Ancelotti hakkındaki değerlendirmesini yapmaya devam etti.

Guardiola, "İspanya ligini kazandığı için onu tebrik ediyorum, ben bunu [Barcelona ile] yaptım, o geçen hafta yaptı" dedi.

"Ona hayranım, dünyanın her yerinde harika takımlara hocalık yaptı. Her zaman inanılmaz derecede zordur. O olağanüstü bir insan. Onunla yıllar önce tanışmıştım ve onunla her buluştuğumda sakindi. Duygularını mükemmel bir şekilde kontrol eder."

Modric, Real Madrid'in ellerinden gelenin en iyisini yapmaları halinde finale çıkacağını öne sürmüştü. Guardiola'dan Hırvat oyuncunun yorumları hakkındaki düşüncelerini söylemesi istendi.

Guardiola, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa rakibini yeneceğini düşünüyor, bu normal" dedi.

