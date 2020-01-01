Pep Guardiola: Real Madrid, De Bruyne'yi istiyorsa Florentino Perez beni aramalı

Manchester City'nin patronu, De Bruyne'nin Real Madrid ile olan transfer dedikoduları hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Pep Guardiola, 'in Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istemesi durumunda Florentino Perez ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

De Bruyne'nin Real'a transfer olacağı haberlerine gülen Guardiola, Post United' a yaptığı açıklamada, "De Bruyne, Real'de oynayabilir mi? Florentino'nun bunun için beni araması gerekecek" yorumunu yaptı.

City'nin genç oyuncusu Phil Foden hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Guardiola, "Foden çok iyi bir oyuncu. Yakın zamanda patlayacak. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok, bu yüzden onu almakta zorlanacaksınız. Benimle müzakare etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Oyuncularının yeteneklerini övmekte bir beis görmeyen Guardiola, buna karşın kendi oyunculuk dönemi hakkında ise oldukça tedbirli. Johan Cruyff'un Rüya Takım'ının bir parçası olan Guardiola, "23 ya da 24 yaşında en iyi durumumdaydım. Yavaş bir orta saya oyuncusuydum, şut çekemezdim, top süremezdim, yüksek toplarda zayıftım ve çabuk değildim. 'nın oyun stili bana yardımcı oldu. Bazen eski maçlarımı seyrediyorum da şu an şakacıktan bile oynamazdım. Şimdiki futbolcular antrenman teknolojisi, fizyoterapistler ve doktorlar sayesinde çok daha iyi hazırlanıyorlar" yorumunu yaptı.