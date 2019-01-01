Pep Guardiola: Oyunumuzla neden şampiyon olduğumuzu gösterdik

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından oyuncularının performansından övgüyle bahsetti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında şampiyonluğun en güçlü adayları ile , Anfield'da karşı karşıya geldi.

Ligin zirvesindeki Liverpool, takipçisine şans tanımadı ve sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

25 puanda kalan Manchester City, rakibinin 9 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncuların performansından mutlu olduğunu dile getirdi.

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Guardiola "Bugün oyunumuzla neden şampiyon olduğumuzu gösterdik. Bu stadyumdaki oynama şeklimiz inanılmazdı. Takımımla hiç olmadığı kadar gurur duyuyorum. Avrupa'nın en güçlü takımına karşı çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Liverpool'un ilk golünden önce tartışılan penaltı pozisyonunun sorulmasına üzerine "Hakemlere ve VAR'ın başında oturanlara sorun. Ben performansımız hakkında konuşmak istiyorum. En iyi oyunlarımızdan biriydi" dedi.

Pep Guardiola sözlerine "Neden üst üste şampiyon olduğumuzu gösterircesine oynadık. 7 ay sonra Liverpool şampiyon olursa ilk ben tebrik edeceğim" şeklinde son verdi.