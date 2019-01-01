Pep Guardiola: Old Trafford artık korkutucu bir yer değil

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, derbi öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

24 Nisan Çarşamba günü Manchester derbisinde, ezeli rakibi ile karşılaşacak olan ’nin teknik direktörü Pep Guardiola takımının son durumu değerlendirdi.

Guardiola, hafta sonu oynanan mücadelesinde sakatlanarak maça devam edemeyen Kevin de Bruyne ile ilgili “Kevin’ın sakatlığı ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Durumu önümüzdeki günlerde kesinleşecek. Yarın oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Onunla ve doktorlarıyla konuşmaya gideceğim. Gelecek sezon kendisine çok daha fazla dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Riyad Mahrez’in takımdan ayrılacağı dedikodularının sorulması üzerine “Mahrez gelecek sezon da bizimle birlikte olacak. Ondan sonraki iki sezonda da durum değişmeyecek. Onunla konuşmaya ihtiyacım yok. Kendisi burada kalacak. O ve takımdaki herkes kadroya girmek için mücadele etmesi gerektiğinin farkında. Riyad, Manchester City’de mutlu” cevabını verdi.

Guardiola basın toplantısını noktalarken Old Trafford’un artık korkutucu bir yer olmadığını düşündüğünü belirtti.

Premier Lig’de bir eksikle ’un arkasında ikinci sırada bulunan Manchester City, Old Trafford’da oynadığı son yedi derbiden beş galibiyet çıkarmayı başardı.