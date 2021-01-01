"Pep Guardiola öz güvenimi öldürdü" - Angelino, Manchester City'de şans bulamadığını söyledi

Angelino, Etihad Stadı'ndaki yıldırıcı günlerinin ardından RB Leipzig'de mutlu olduğunu belirtiyor.

RB Leipzig savunmacısı Angelino, deneyimli teknik adamın "özgüvenini öldürdüğünü" söylerken Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City'de gerçekten bir şans almadığını iddia etti.

Profesyonel kariyerine Etihad'da başlayan Angelino, Guardiola'nın ilk 11'ine girebilmek için PSV'de gösterdiği etkili performansının ardından 2019'da Manchester City'ye döndü.

24 yaşındaki oyuncu Leipzig'e kiralık olarak gitmeden önce İngiliz ekibiyle Premier Lig'de sadece 6 maçta forma şansı bulabildi.

RB Leipzig ise bu ayın başlarında Angelino'nun bonservisini aldı. İspanyol oyuncu Pep Guardiola'yı Manchester City'deki muamelesi nedeniyle eleştirdi.

Angelino ne söyledi?

İspanyol oyuncu gazetecilere verdiği demeçte, "Pep, beni ve kendime olan güvenimi öldürdü." dedi.

"Eindhoven'dan City'ye döndükten sonra iki hazırlık maçıyla beni yargıladı ve bir daha şans vermedi."

"Bu yüzden Leipzig'e geldim ve artık kulübün ayrılmaz bir parçası olduğum için mutluyum."

Pep Guardiola ile Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann arasındaki farklı değerlendiren Angelino şöyle konuştu:

"Biri bana güven ve oynamama izin verdi. Diğeri ise bunu yapmadı."

"Leipzig'de ilk günden itibaren güven hissettim. Kulüp ve teknik direktör beni inanılmaz bir şekilde ayağa kaldırdı. Artık Leipzig'de istikrarlı bir şekilde oynayabildiğim için mutluyum."

Angelino bu sezon Leipzig'de nasıl bir performans sergiledi?

Leipzig, 2019-20 sezonundaki etkili performansının ardından Angelino'nun bonservisini aldı.

İspanyol oyuncu Nagelsmann'ın kadrosunun en önemli parçalarından biri haline geldi.

Bu sezon 31 maçta forma giyen Angelino 8 gol, 11 asist ile Alman ekibinin Bundesliga'da zirve mücadelesi vermesine katkıda bulundu.

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RB Leipzig, Manchester City'den kiraladığı Angelino'nun bonservisi için 18 milyon euro ödemeyi göze aldı. 2013'ten beri Manchester City'de bulunan oyuncu çeşitli takımlara kiralandı.

A takımda zaman zaman şans bulsa da kalıcı olamayan Angelino, kariyerini yukarı taşımak için yeni bir maceraya ihtiyacı vardı.

Sol bekte Joao Cancelo ve Oleksandr Zinchenko'ya sahip olan Pep Guardiola'nın da Angelino'ya yeterince şans vermesi zordu.

Tüm bunlar düşünüldüğünde bu anlaşmanın tüm tarafları için faydalı bir sonuç olduğu açık.