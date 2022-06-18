Pep Guardiola'nın City'nin başına geçmeden önce de samimi bir ilişkiye sahip olduğu akıl hocası Lilo, Al Sadd'ın başına geçti.

Premier Lig'de nefesleri kesen bir sezonun ardından üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın bu iki sezonda da yardımcılığını yapan Juanma Lillo, Katar ekibi Al Sadd'ın başına geçti. Manchester City'deki görevini sonlandıran Lillo, Guardiola'nın hem sağ kolu hem de geçmişten bu yana akıl hocasıydı.

Manchester City'nin 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasında da büyük pay sahibi olan Lillo böylece Guardiola'nın yanından ayrılarak, farklı bir takımda birinci adam olan üçüncü antrenör oldu. Daha önce şimdilerde Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrrent New York City'ye, Mikel Arteta ise Londra ekibi Arsenal'in başına geçmişti.

Ne söylendi?

Guardiola ile birikte çalışmadan önce İspanya, Meksika ve Japonya gibi ülkelerde teknik direktörlük yapan Lillo, Guardiola tarafından her zaman takdir edilen bir isim olmuştu. Katalan teknik direktör Lillo için 2021'de yaptığı açıklamada, "Oyun hakkındaki bilgisi çok büyük. Ben dahil dünyada çok az insanın görebildiği şeyleri görüyor" ifadelerine yer vermişti.

City'de iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Lillo, ayrılık kararının ardından yaptığı açıklamada kendisi adına çok keyifli bir dönemi geride bıraktığını söyledi:

"Manchester City'de geçirdiğim zaman kariyerimin en keyifli dönemlerinden biriydi. Pep, soyunma odası personelleri ve bu oyuncu grubuyla çalışmak büyük bir zevkti ve umarım sahada elde ettiğimiz muhteşem başarılara ufak da olsa bir katkım olmuştur. Kulübe önümüzdeki dönem adına en iyi dileklerimi sunuyorum ve tüm hedeflerini gerçekleştirebileceklerini umuyorum"

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