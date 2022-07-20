Manchester City'nin Katalan menajeri, Neymar'ın İngiliz ekibine önerildiği ancak kendisinin bu transferi istemediği yönündeki haberi yalanladı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, PSG'de sportif direktörlük görevine Luis Campos'un getirilmesinin ardından gözden çıkartılan ve kendisine takım arayan Neymar'ın adının İngiliz ekibiyle anılmasını değerlendirdi. Yaz transfer dönemi boyunca Erling Haaland ve Kalvin Phillips için 93 milyon sterlin ödeyen City'nin menajeri, Fransız basınından Le Parisien'in öne sürdüğü bir haberi yalanlamayı tercih etti.

Neymar'ın Manchester City'ye önerildiği ancak Guardiola'nın Brezilyalı yıldızın İngiliz ekibine transfer olmasını istemediği yönündeki iddiayı değerlendiren Katalan futbol adamı, her ne kadar bu haberin doğru olmadığını söylese de Neymar'a yeşil ışık da yakmadı.

Ne söylendi?

"Le Parisien için üzgünüm ama bu haber doğru değil. Aldıkları bilgi yanlış. Neymar inanılmaz bir oyuncu ve bildiğim kadarıyla oldukça düzgün bir karaktere sahip. Paris'te kendisini ve futbolunu ifade etmesine izin verilmeli. Basına göre Manchester City her yaz 150 oyuncu transfer ediyor ama bunlar doğru değil. Neymar için de üzgünüm.

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"Şu anda aramıza katılan Haaland, Phillips ve Stefan Ortega gibi yeni transferlerimiz var onların takıma adaptasyonuna odaklandık. Bu bir veya iki gün içerisinde olmayacak ve zamana ihtiyacımız var. Bunun için oyunculara baskı yapmamalıyız. Öncelikle Manchester'a alışmaları gerekecek ve sonrasında oyunumuza adapte olacaklar. Yine de şu an için şunu söyleyebilirim ki üç oyuncu için de oldukça iyi hislere sahibim ve üçü de iyi insanlara benziyorlar.

"Soyunma odasında iyi hislere ve güzel bir birlikteliğe sahip olmanın taktiklerden daha önemli olduğunu unutmamak gerekiyor"

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