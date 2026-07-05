"Pep Guardiola, masraflarını karşılama karşılığında Hollanda milli takımının teknik direktörü olacak; Nigel de Jong şimdi onu aramalı!"

Nigel de Jong, bu yaz Hollanda milli takımı için yeni bir teknik direktör bulmak üzere yoğun bir arayışa girmek zorunda. Başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası’nın ardından Ronald Koeman, KNVB ile olan sözleşmesini uzatmamaya karar verdi; bu nedenle pozisyon boş kaldı.

Sıkça adı geçen isimlerden biri de Pep Guardiola. İspanyol teknik direktör, bir süre ara vermek üzere Manchester City'den ayrıldı, ancak Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü görevine açık olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Guardiola'nın yakın arkadaşı Ronald de Boer, KNVB'nin bunu denemesi gerektiğini düşünüyor.

De Boer, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, “Força Koeman adlı belgeselde kendisi de KNVB’nin her zaman onu arayabileceğini söylemişti. Elbette Nigel de Jong (profesyonel futbol direktörü, ed.) bunu her zaman yapmalı,” dedi.

“Belki o zaman Nigel, Pep için bunun henüz biraz erken olduğunu duyar; çünkü Pep elbette kısa süre önce Manchester City’den ayrıldı ve bir ara vermek istediğini söyledi. O zamanlar, City ile iki yıllık sözleşme uzattığında eşi zaten pek memnun değildi. Ama belki de bu, tüm yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışmak zorunda kalmayacağınız bir görevde, futbol dünyasıyla bağlantısını sürdürmesi için tam da bir fırsattır.”

“Bu, Hollanda için harika bir tanıtım olurdu, çünkü Pep hayal edilebilecek en iyi reklam yüzüdür. Antrenörlüğünü yaptığı tüm takımlarda yüksek pres uygular, hücumcu ve dominant bir futbol anlayışını savunur ve topu rakibe kaptırmaz. Fas’ın Hollanda karşısında yüzde 72 top hakimiyetine sahip olduğunu görmek beni gerçekten üzdü. Bu, Guardiola’nın yönetiminde asla olmaz,” diyor De Boer ikna olmuş bir şekilde.

“Pep, Cruijff’in takipçisidir. Hollanda futboluna bir şeyler geri vermek istiyor, çünkü hem oyuncu hem de teknik direktör olarak, antrenör ve danışman Johan Cruijff sayesinde bugünkü haline gelmiştir. Bunu her röportajda söylüyor. Bu, minnettarlığını eyleme dökmesi için bir fırsattır.”

De Boer, maaşıyla ilgili sorunun bir kenara atılması gerektiğini düşünüyor. “Bunu tersine çevirmek lazım. Yıllarca on milyonlarca maaş kazandıysanız, artık paraya takılmanıza gerek yok. Pep de KNVB’nin yirmi milyon maaş teklif etmediğini biliyor. O belgeselde kapıyı araladığında da bunu biliyordu. Masraflarını karşılamak için geliyor ve bu milli takım teknik direktörlüğünü bir onur görevi olarak görüyor. Nigel’ın bunu başarmasını gerçekten umuyorum.”