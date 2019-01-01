Pep Guardiola, 18 ay önce söylediklerinin cezasını çekiyor!

Pep Guardiola, 18 ay önce Tottenham ile ilgili öyle bir yorum yaptı ki cezasını Şampiyonlar Ligi'nde çekti.

Ekim 2017'deki bir basın toplantısında Pep Guardiola, ligin gidişatı ve rakip takımlar hakkında düşüncelerini dile getirmiş, 'ı da es geçmemişi.

Guardiola, o gün söylediği sözlerin bedelini, Harry Kane'den yoksun Tottenham'a karşı 4-3 kazanmasına rağmen elenmesiyle ödemiş oldu.

Guardiola'nın söylediği sözler, şu şekildeydi:

"Şu anda ve Harry Kane takımıyla rekabet içindeyiz. Harry Kane, her maç 2-3 gol atıyor. United ise Jose Mouriho yönetiminde oldukça zorlu bir rakip. Onlar Jose Mourinho takımı, bire birde çok agresigler ve kontra atakları çok hızlı yapıyorlar. Bu şekilde kazanacaklarını ispat ettiler."

Bu sözleri duyduğu zaman, Pochettino şöyle yanıt vermişti:

"Pep'i çok iyi tanıdığım için söylediklerini duyduğumda kulağa çok komik geldi. Kazandığı bir maçın ardından bazen aşırı heyecan ve mutlulukla centilmenlik çizgisini koruyamıyor. Onu anlıyorum ve çok da umursamıyorum. Ancak insanlar, bu söylediklerini saygısızca bulabilir."