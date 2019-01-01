Pep Guardiola: VAR kararları acımasızcaydı

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham'a elendikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde , 1-0 yenildikleri maçın rövanşında 'ı 4-3 yense de skor avantajını elinde bulunduran taraf Pochettino'ydu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Tottenham, 73. dakikada durumu Llorente ile durumu 4-2'den 4-3'e getirdi. Topun Llorente'nin koluna değdiği tartışmalarından sonra Çakır, VAR'a başvurdu ve golü verdi. Ardından 90+3'te Sterling ile durumu 5-3 yapan Manchester City'nin golü, VAR kararıyla iptal edildi.

VAR kararlarının son dakikalarda yarı finalisti belirlediği karşılaşmanın ardından Manchester City hocası Pep Guardiola, hayal kırıklığını dile getirdi.

"İlk 20 dakikada 3-2 öndeydik. 20 dakikada 5 gol, çok da normal bir şey değil. Sonrasında 4. golümüzü attık ve maçın geri kalanını VAR belirledi. Eğer Sterling'in golü ofsaytsa, Llorente'nin golünde de el vardı. VAR'ı destekliyorum ancak Llorente'nin golünde top, VAR'ın kamera açısından eline değiyor ama hakemin açısından eline değmiyor. Bu çok acımasızca bir karardı. Tam kutlamalara başlamışız, yarı finale çıktık diye seviniyoruz derken golümüz iptal edildi."

"İlk yarı çok iyiydi. Birçok pozisyon yakaladık. Spurs, harika bir takım o yüzden iki taraf da eşit olarak iyiydi. Ne yazık ki turu atlayan taraf biz olmadık. Ligde ve FA Cup'ta oynayacağımız maçlar var. Bu gece zorluydu, yarın da zorlu olacak. Premier Lig'de mücadeleye hazır olacağız."