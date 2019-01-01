Pep Guardiola: Manchester City, Şampiyonlar Ligi için hazır değil

Pep Guardiola, Manchester City'nin şu an için Avrupa'da kupa kazanacak durumda olmadığına inanıyor.

Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının daha soğukkanlı olması gerektiğini söylerken henüz Şampiyonlar Ligi kazanmaya hazır olmadıklarını dile getirdi.

Gök Maviler, Premier Lig'de geride kalan haftalarda iki mağlubiyet ve bir beraberlikle 19 puan aldı ve 2. sıraya yerleşti.

Lider 'un 6 puan gerisinde yer alan Manchester City'de teknik direktör Guardiola, takımının şu an için Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmasının zor olduğunu belirtti:

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"İnsanlar, Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsediyor ancak henüz buna hazır değiliz. Son iki sezonda oldukça gol attık ve bundan dolayı hiç endişem yok. Ancak çalışmaya devam etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz."

Guardiola, ligde son olarak 'ı mağlup ettikleri karşılaşma hakkında, "Çok fazla şansımız oldu ve çok fazla kaçırdık. Daha soğukkanlı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak maçlayan Man. City, 22 Ekim Salı günü sahasında ile karşılaşacak.

