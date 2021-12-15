Pep Guardiola, Manchester City'nin Leeds'i 7-0 mağlup ettiği maçta Premier Lig rekoru kırdı
Pep Guardiola, Premier Lig rekoru kırarken Manchester City de Leeds United'a karşı büyük bir zafer kazandı.
Manchester City, Salı günü Guardiola yönetiminde çıktığı karşılaşmada Etihad Stadyumu'nda Leeds'i konuk etti ve altı farklı golcünün skor ürettiği mücadeleden 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kevin De Bruyne iki gol kaydeden isim olurken Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, John Stones ve Nathan Ake de fileleri havalandıran diğer Manchester City yıldızlarıydı.
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Rekor kıran galibiyet
Karşılaşmada gol perdesini 8. dakikada Phil Foden açtı ve Manchester City'nin Guardiola yönetimindeki 500. Premier Lig golünü kaydetti.
İngiliz devi, 500 gole yalnızca 207 maçta ulaştı ve Pep Guardiola bu rekora en hızlı ulaşan menajer oldu.
Liverpool ile 234 maçta 500 gole ulaşan Jürgen Klopp, İspanyol menajerin rekorunun bir önceki sahibiydi.
Leeds United karşısında elde edilen skor, 2019'da Watford'a karşı alınan 8-0'lık zaferin ardından Premier Lig'deki en farklı galibiyet.
Manchester City'yi ne bekliyor?
Premier Lig tablosunun en üst sırasında yer alan Manchester City son 7 maçından galip geldi. Guardiola'nın öğrencileri, 19 Aralık'ta Newcastle United deplasmanına gidecek ve 26 Aralık'ta Leicester City'yi konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG'nin de bulunduğu A Grubu'nu lider tamamlayan Manchester City son 16 turunda Sporting ile eşleşti. Devler Ligi eleme turundaki ilk maçını 15 Şubat'ta Lizbon'da oynayacak olan İngiliz ekibi, 9 Mart'ta Sporting'i konuk edecek.