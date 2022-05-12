Manchester City Menajeri Pep Guardiola takımının yaz transfer dönemine yönelik ilk hamlesi olan Erling Haaland transferine değindi.

Norveçli santrforun kulübün önümüzdeki yıllarında önemli bir yer tutacağını belirten Guardiola, Wolves maçı sonrasında kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katarak akıllıca bir yatırım yaptığını açıkladı.

Ne söylendi?

SKY Sports'a konuşan Guardiola, Haaland'ın takıma çok iyi uyum sağlayacağına inandığını söyledi:

"Kulübün geleceği adına çok doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Umarım uzun yıllar boyunca başarılı bir dönem geçirir. Önümüzdeki sezon çok iyi bir adaptasyon süreceği geçireceğine eminim. O inanılmaz bir genç yetenek. Henüz yolun başında ve burada çok başarılı olması için elimizden geleni yapacağız çünkü menajerleri iyi yapanlar oyunculardır"

Real Madrid geri adım attı

Manchester City'nin 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattığı Haaland bu sezon Dortmund formasıyla birçok sakatlıkla boğuşmasına rağmen sezonun şu ana kadar olan bölümünde 29 maçta 28 gol atmıştı.

Geçen sezonu 45 maçta 48 golle tamamlayan Haaland, jenerasyonunun en önemli golcüsü olarak gösteriliyor.

Dortmund'a 2019-2020 sezonunda Avusturya ekibi Salzburg'dan transfer olan Haaland'ın adı Manchester United, Barcelona ve Real Madrid gibi takımlarla da anılmıştı. Barcelona'nın maddi durumu Haaland yarışında geri planda kalmalarına neden olurken, Real Madrid ise oyuncunun sık sık sakatlanması nedeniyle geri adım atmıştı.

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