Man City

Pep Guardiola: Lionel Messi'yi transfer etmeye çalışmadım

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Pep Guardiola Lionel Messi
Depophotos / Goal
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Messi hakkında çıkan transfer spekülasyonlarını değerlendirdi.

Barcelona ile kriz yaşayan Lionel Messi ile adı sıkça anılan Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Guardiola gazetecilere yaptığı açıklamada, "Messi'yi transfer etmeye çalışmadım, çünkü bizim o pozisyonda yeterli oyuncumuz var" ifadelerini kullandı.

Messi'nin gerekenleri söylediğini kaydeden Guardiola, "Messi ile ilgili açıklamam gereken bir şey yok. Leo kendisini çok güzel ifade etti. O benim sevdiğim takım olan Barcelona'nın oyuncusu, ötesi yok. Gelecekteki amacı ne, bilmiyorum. Ben bu kulüpte, bu oyuncularla birlikte çalıştığım için şanslıyım. Daha iyi bir futbol oynatmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

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