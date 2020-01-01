Pep Guardiola: Lionel Messi'yi transfer etmeye çalışmadım

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Messi hakkında çıkan transfer spekülasyonlarını değerlendirdi.

ile kriz yaşayan ile adı sıkça anılan 'nin menajeri Pep Guardiola, yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Guardiola gazetecilere yaptığı açıklamada, "Messi'yi transfer etmeye çalışmadım, çünkü bizim o pozisyonda yeterli oyuncumuz var" ifadelerini kullandı.

Messi'nin gerekenleri söylediğini kaydeden Guardiola, "Messi ile ilgili açıklamam gereken bir şey yok. Leo kendisini çok güzel ifade etti. O benim sevdiğim takım olan Barcelona'nın oyuncusu, ötesi yok. Gelecekteki amacı ne, bilmiyorum. Ben bu kulüpte, bu oyuncularla birlikte çalıştığım için şanslıyım. Daha iyi bir futbol oynatmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.