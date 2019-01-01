Pep Guardiola: Leroy Sane, bölgesinde dünyanın en iyisi

Pep Guardiola, Leroy Sane'yi ortada oynatmayı planlamadığını belirtirken Alman futbolcuya övgüler yağdırdı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Lig Kupası finali öncesi konuşurken takımın genç yıldızı Leroy Sane'yle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Leroy Sane'yi ofansif orta saha rolünde oynatmayı düşünmediğini belirten Guardiola, ''Şu an için ortada oynamaya hazır değil. O bölgede oynarken etrafınızı çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Belki gelecekte deneyebiliriz ama şu an değil'' dedi.

Leroy Sane'ye övgüler yağdıran Guardiola, ''Sane, dünyanın en iyi kanat oyuncusu. O inanılmaz bir futbolcu ve en güçlü olduğu bölgede oynamasını tercih ederim. Ortada oynayamaz demiyorum ama şu anda bunu daha iyi yapabilecek oyuncularımız var'' diye konuştu.

Bu sezon Manchester City ile 33 resmi maça çıkan Sane, bu maçlarda 13 gol atıp 10 asist yaptı.