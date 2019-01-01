Pep Guardiola kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında son şampiyon Manchester City, derbide konuk ettiği Manchester United'a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Manchester City, lider Liverpool'un 14 puan gerisine düştü. Bu skorun ardından oluşan tablo Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde kötü anlamda bir rekora neden oldu.
İngiliz ekibin hanesine yazdırdığı 32 puan, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde bir sezonda ilk 16 maç geride kaldıktan sonra topladığı en düşük puan oldu.
Pep Guardiola ve Manchester City, üst üste üçüncü kez şampiyon olmak için Premier Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirmek zorunda. Lig tarihinde hiçbir kulüp 14 puanlık farkı kapatıp mutlu sona ulaşamadı.
Manchester City, ligin 17. haftasında 15 Aralık Pazar günü Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak.