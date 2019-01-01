Pep Guardiola kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor

Manchester derbisinde alınan mağlubiyet, Pep Guardiola'nın kariyerindeki en kötü başlangıcı yapmasına sebep oldu.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında son şampiyon , derbide konuk ettiği 'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Manchester City, lider 'un 14 puan gerisine düştü. Bu skorun ardından oluşan tablo Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde kötü anlamda bir rekora neden oldu.

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İngiliz ekibin hanesine yazdırdığı 32 puan, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde bir sezonda ilk 16 maç geride kaldıktan sonra topladığı en düşük puan oldu.

Pep Guardiola ve Manchester City, üst üste üçüncü kez şampiyon olmak için Premier Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirmek zorunda. Lig tarihinde hiçbir kulüp 14 puanlık farkı kapatıp mutlu sona ulaşamadı.

Manchester City, ligin 17. haftasında 15 Aralık Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak.