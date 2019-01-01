Pep Guardiola: Kalan haftalarda puan kaybına tahammülümüz yok

Premier Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızışırken Pep Guardiola, puan kaybını telafi edemeyeceklerini belirtti.

Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

32. hafta karşılaşmasında Cardiff'i 2-0 mağlup eden Manchester City, puan sıralamasında 'un 1 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Maç sonu basın toplantısında kalan 6 hafta ile ilgili açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "Herkes maç öncesinde hafta içinde Cardiff'e karşı oynamanın kolay olduğunu söyledi. Fakat maça baktığımızda her şeyi iyi planlamamıza rağmen skor üretmekte zorlandık. Attığımız goller ise şans ile gelen gollerdi. İleride pişman olmamamız için daha çok gol atmamız gerekiyor. Açıkçası kalan maçlarda puan kaybedersek şampiyon olamayız." açıklamalarında bulundu.

Maç içinde sakatlanıp oyundan çıkan Zinchenko hakkında da bilgi veren İspanyol teknik direktör, "Zinchenko önümüzdeki günlerde oynayacak gibi görünmüyor. O bizim için çok önemli bir oyuncu ve sahada ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Bundan sonraki maçlar için bir çözüm bulmalıyız. Sol bek mevkisi Danilo'nun gerçek pozisyonu olmamasına rağmen orada oynatabileceğimiz bir seçenek olarak görünüyor fakat buna şimdi karar vermek doğru olmaz. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz."