Deneyimli futbol adamı iki yeni transferinin aynı anda ilk 11'de forma giyebileceğini söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yeni transferleri Julian Alvarez ile Erling Haaland'ın aynı anda ilk 11'de forma giyebileceklerini söyledi. River Plate ile Borussia Dortmund'dan transfer iki oyuncunun yeteneğine vurgu yapan Katalan futbol adamı, her iki oyuncusunu da överken, ESPN'e verdiği demeçte bu isimlerin takıma büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Ne söylendi?

"Alvarez'in kanatta da oynayarak, Haaland'ı tamamlayabileceğine inanıyorum. Julian zaten kısa bir süre içerisinde takıma adapte oldu. İyi bir oyuncu iyi bir takıma birkaç gün içerisinde uyum sağlayabilir. Yeteneklerini Arjantin'de gösterebiliyorsa, İngiltere'de de gösterebilir.

"Onun hakkında yanılmadık ve karşımızda tam bir takım oyuncusu bulduk. Golün nerede nasıl atılacağını biliyor. Şimdiden olağanüstü bir transfer olduğunu düşünüyorum. Gallardo'nun onu getirdiği seviyenin üzerine koyacağız ve önemli bir katkı alacağız.

"Buraya tıpkı Manchester City gibi kazanmak ve kazanmaya devam etmek zorunda olan büyük bir takımdan geldi. River Plate ve Boca Juniors gibi takımlarda kazanma zihniyeti oyuncuların kafasına kazınır ve biz Julian transferiyle bu zihniyeti de satın aldık"

River Plate'te sergilediği performansla Arjantin Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasına giren Alvarez, 2021 yılını 37 maçta 21 golle tamamlamıştı. River Plate'in son dönemde yetiştirdiği en önemli oyuncu olan Alvarez için 17 milyon euro ödeyen Manchester City, bu transferin ardından Gabriel Jesus ve Raheem Sterling ile yollarını ayırmıştı.

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