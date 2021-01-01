Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi rekorunu yakaladı

Çalıştırdığı üç takımla da Devler Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren Pep Guardiola, en büyük kupada sekizinci kez yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-1 kazandığı iki maç sonrasında kupanın dışına iten ve adını yarı finale yazdıran Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale en fazla yükselen iki teknik direktörden biri olarak Devler Ligi'ne tarihine adını yazdırmayı başardı.

Signal Iduna Park'ta İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın golüyle geriye düşen ve yaklaşık bir saatlik bir gerilim filmi yaşayan City yarı final biletini Riyad Mahrez ve Philip Foden'ın golleriyle aldı.

Manchester City'nin bu başarısı Katalan teknik direktörleri Pep Guardiola'nın başarılarla dolu kariyerine yeni bir sayfa eklemesini sağladı.

8 - Şampiyonlar Ligi’nde sekizinci kez yarı finale yükselen Pep Guardiola, bu alanda rekoru elinde bulunduran Jose Mourinho’yu yakaladı. Uzmanlar. pic.twitter.com/gi4GnrWiRU — OptaCan (@OptaCan) April 14, 2021

Jose Mourinho'yu yakaladı

Çalıştırdığı takımlarla beraber sekizinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösteren Guardiola, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu yakaladı.

Daha önce Porto, Inter ve Real Madrid ile sekiz kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren Mourinho, Porto ve Inter ile iki kez kupaya uzanmıştı.

Guardiola bütün takımlarıyla başardı

Pep Guardiola ise çalıştırdığı üç takımla da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali görme başarısı yakaladı.

Kariyeri boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de çalışan 50 yaşındaki teknik direktör, üç takımla da yarı finale yükseldi.

Guardiola iki kez kazandığı kupayı son olarak 2010-2011 sezonunda Barcelona'da kazanmıştı.

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