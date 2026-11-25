Pep Guardiola, İtalya Milli Takımı'nı çalıştırma fırsatını neden geri çevirdiğini ilk kez anlattı ve teklife hayır derken mahcup olduğunu söyledi. Manchester City'de kupalarla dolu bir on yılın ardından ara veren tecrübeli teknik direktör, futboldaki bir sonraki adımının milli takım çalıştırmak olacağını da doğruladı.

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İtalya, üst üste üçüncü Dünya Kupası'nı kaçırınca Guardiola'ya başvurdu

İtalya'nın üst üste üçüncü Dünya Kupası'na katılamamasının ardından, temmuz ayında İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Guardiola'yla görüşmeleri için Paolo Maldini ve Leonardo'yu gönderdi . Teklif, Guardiola'nın 2016–2026 arasındaki görevinde altı Premier Lig, üç FA Cup ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı Manchester City'den ayrılmasından kısa süre sonra geldi.

Yoğun tempodan yıpranan eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü, kendi kararıyla en az bir yıl ara vermeyi seçti. İtalya daha sonra Roberto Mancini'yi yeniden göreve getirdi . Mancini, 2018-2023 yılları arasındaki ilk döneminde takımı Euro 2020 şampiyonluğuna taşımıştı.

Guardiola, İtalya'yı reddederken neler hissettiğini anlattı

Guardiola, salı günü Brezilya efsanesi ve eski Barcelona takım arkadaşı Romario ile Romario TV'ye verdiği röportajda, İtalya teklifinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Bir gün milli takım çalıştırmak istediğini doğrularken şimdilik saha kenarından uzak olmaktan memnun olduğunu da söyledi.

Guardiola, “Bu konudan ilk kez söz ediyorum ama evet, onlarla görüştüm. İtalya gibi bir ülkeye ‘hayır’ derken mahcup oldum. İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak, kariyerimin en büyük onurlarından biri olurdu. Ama durmam gerektiğini fark ettim. İki yıl önce arasalar muhtemelen kabul ederdim.” dedi.

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“Ama çok sevdiğim Paolo Maldini ve Leonardo benimle iletişime geçtiğinde artık gerçekten durmam gereken bir noktadaydım. Kendime biraz zaman ayırmam gerekiyordu. Teknik direktör olarak geçen 18 yılın, haftalar boyunca üç günde bir oynanan maçların ardından insanın ‘oh be’ demesi gereken bir an geliyor.”

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Teknik direktörlükte henüz gerçekleştirmediği tek hedefinin “bir milli takım” çalıştırmak olduğunu ve kariyerindeki “bir sonraki adımın bu” olduğunu belirten Guardiola, geri dönmek için acele etmediğini vurguladı. “Gerçek şu ki bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ama şimdilik iyiyim.” diye ekledi. “Bir gün dönersem, içimden geldiği ve birileri beni istediği için dönerim. Ama çok uzun yıllar geçti, çok fazla maç oynandı.”

ABD'deki boşluk ve Avrupa'nın güçlü milli takımları hakkında iddialar

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere ve kısa süre önce Xavi'yi göreve getiren Hollanda'nın yanı sıra, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesiyle teknik direktörlük koltuğu boşalan ABD Milli Takımı'nın da adı Guardiola'yla anıldı.

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Pochettino, son basın toplantısında ABD Milli Takımı'na gelmek için “mükemmel bir zaman” olduğunu söyledi ve Guardiola'ya görevi kabul etmesi çağrısında bulundu: “Her şey doğru yönde ilerliyor. Bence elbette kabul etsin. Kabul etsin, çünkü çok iyi insanlarla, iyi oyuncularla karşılaşacak. Oyuncular onun tarzına uyabilir. Daha önce olmayan Ulusal Antrenman Merkezi de var.”

Dönüşten önce sabırlı bir bekleyiş

Guardiola teknik direktörlüğe en az bir yıl ara vermeyi sürdürürken onu isteyenlerin sabırlı olması gerekecek. Henüz belirlenmiş bir tarih veya gideceği bir takım yok. Sonunda milli takım teknik direktörlüğüne dönüp dönmeyeceği, yeni bir mücadeleye hazır olduğunu ne zaman hissedeceğine bağlı.