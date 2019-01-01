Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın açıklamalarına cevap verdi

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 'Büyük takım değiliz' açıklamasında bulunan İlkay Gündoğan'a katılmadığını ifade etti.

, hafta arasında 'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyet, Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekleyen City'de soru işaretlerinin oluşmasına sebep verdi. İlkay Gündoğan da maçın ardından SKY 'ya vediği röportajda Manchester City'nin henüz büyük bir takım olmadığını ifade etmişti.

Teknik direktör Pep Guardiola ise City'nin karşısında oynayacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında oyuncusuna katılmadığını belirtti.

İlkay'ın aksi yönde düşünen başarılı çalıştırıcı, "İlkay'a kesinlikle katılmıyorum. İkinci yarı 5 dakikalık bir periyot hariç kontrolümüzdeydi" dedi.

Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Guardiola, "Rakip kaleye çok sefer gittik. Fazla sayıda fırsat üretemesek bile hep oradaydık" ifadelerini kullandı.

Tottenham mağlubiyetini önceki turda deplasmanda oynanan maçı ile kıyaslayan Pep, "Schalke karşısında öndeyken bir anda iki gol yedik. Orada Sane 30 metreden topu ağlara yolladı. Burada ise bir penaltı kaçırdık. Aradaki fark buydu" cümlelerini kullandı.

Takımının olumsuz durumlara verdiği reaksiyona da dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "İki durumda da verdiğimiz tepki olumluydu. Sergio penaltı kaçırdıktan sonra maçtan hiç kopmadı ve takım da seviyesini düşürmedi" diyerek ifadelerini tamamladı.

Manchester City, 14 Nisan Pazar günü Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak.