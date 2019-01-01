Pep Guardiola: İlkay Gündoğan kalmak istemiyorsa bir şey yapamayız

Pep Guardiola, Manchester City'deki sözleşmesinin bitmesine bir buçuk yıl kalan İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester City ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan için menajer Pep Guardiola'dan önemli açıklamalar geldi.

Gündoğan'a şartları sunduklarınu vurgulayan Guardiola, "Ne istediğimizi, onun hakkında ne düşündüğümüzü biliyor. Ancak son karar bizim elimizde değil" dedi.

Guardiola sözlerini, "İlkay ile konuşmaya çalışıyoruz. Sözleşmesini uzatmasını istiyoruz. Ama o istemiyorsa bir şey yapamayız" diye sürdürdü.

Görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Guardiola, "İlk sezonda 6-7 sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Ancak daha sonra bizim için çok önemli bir oyuncu oldu. Neler olacağını göreceğiz. Görüşmeler sürüyor" şeklinde konuştu.