Pep Guardiola: İhtiyaç duyduğum her şey, Manchester City'de var

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona veya Almanya’ya geri dönmeyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ’nin çalıştırıcısı Pep Guardiola, ihtiyaç duyduğu her şeyin İngiliz ekipte olduğunu belirtti.

48 yaşındaki teknik adam Katalan gazetelerden Ara’ya yaptığı açıklamalarda “ ve İngiltere’de aynı şekilde oynayarak başarılı olamayacağımı söyleyenleri haksız çıkardığım için mutluyum. Çok fazla gol yemedik ve pozisyonel açıdan oyunu domine ettik. ’nın genç takımı ile üçüncü ligdeyken nasıl antrenman yapıyorsak, hala aynı şekilde antrenman yapıyoruz. İhtiyaç duyduğum her şey burada var. Duyguların çok yoğun olması ve basın toplantılarının zorluğu sebebiyle İspanya’da çalışmak hiç kolay değil. Manchester’da kariyerimin en önemli insanlarından biri olan Txiki Begiristain’a sahibim. O bana hiç kimsenin güvenmediği kadar güvendi. Her yerde olduğu gibi kazandığımda iyiyim, kaybettiğimde ise kötüyüm. Ama bu kulüpte 18 kişilik yönetim kurulundan sesler yok. Sportif kararları 3-4 kişi veriyor. Kesinlikle Barcelona veya Almanya’ya dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola’nın öğrencileri son iki sezonda Premier Lig’de mutlu sona ulaşırken 198 puan topladı.