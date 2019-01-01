Pep Guardiola: Hala şampiyon olmuş değiliz

Manchester United’ı 2-0 mağlup eden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, derbi mücadelesinde konuk olduğu ’ı Bernardo Silva ve Leroy Sane’nin golleriyle 2-0 mağlup ederek, ligde bitime üç hafta kala liderlik koltuğuna oturdu.

Sky Sports’a konuşan Guardiola “Oyuncular üzerindeki baskıyı anlıyorum. Onlara ‘Gol yememiz önemli değil, kazanmak için oynayın’ dedim. ile oynayacağız. Sakin olmalıyız. Hala şampiyon olmuş değiliz. ile topladığımız puanlar gerçekten inanılmaz. Oyuncularımdan yarın herhangi bir şey okumamalarını, televizyon izlememelerini, sadece dinlenmelerini ve Burnley’e karşı hazır olmalarını istedim. İlk yarıda orta sahada çok basit top kayıpları yaptık. İkinci yarı ise İlkay ve Sane çok dinamik oynadı” ifadelerini kullandı.

89 puana ulaşan lider Manchester City, ligdeki son üç maçını Burnley, Leicester ve ’a karşı oynayacak.