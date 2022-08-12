Manchester City'nin patronu Premier Lig'e iki golle başlayan genç yıldızın geliştirmesi gereken özelliklerinin olduğunu söyledi.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig serüvenine iki golle başlayan Erling Haaland'ın geliştirmesi gereken özellikleri olduğunu söyledi. Lionel Messi'nin Norveçli oyuncunun yaşındayken eksiksiz bir futbolcu olduğunun altını çizen Guardiola, Haaland'ın tüm genç oyuncuları gibi kendisini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Ne söylendi?

"Erling'in tıpkı Julian Alvarez, Phil Foden ve Cole Palmer gibi geliştirmesi gereken birçok özelliği var. Daha iyi bir oyuncu olup istediği seviyeye çıkabilir. Futbolu çok seviyor. 21-22 yaşında eksiksiz bir oyuncu hiç görmedim. Belki Messi bir istisna olabilir. Her zaman gelişmek zorundasınız. Bu sezon Haaland'ı gelecek sezona daha iyi bir futbolcu olarak girmesi için hazırlayacağız. İnanılmaz bir içgüdüsü var ama kendisini her duruma adapte edebilmesi gerekiyor ve biz antrenörler de ona bu konuda yardım etmek için buradayız" How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 20886 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

20% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

11% 41+ 20886 Oylar

Transferler sürüyor

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City, Anderlecht'in İspanyol sol bek oyuncusu Sergio Gomez'i 13 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmaya yaklaştı. Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Dortmund'a transfer olan Gomez yıllar önce Phil Foden'ın en iyi oyuncu seçildiği U17 Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusu seçilmişti.