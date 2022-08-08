Forvet, Premier Lig'deki ilk maçında iki gol atmasına rağmen mutlu değildi ve hocası, bunu duyduğuna sevindi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya göre Erling Haaland'ın doyumsuz gol açlığı, Lionel Messi ile paylaştığı bir özellik. Yeni transfer, Premier Lig'deki ilk maçında pazar günü West Ham'a karşı iki gol attı ve son şampiyonu 2-0'lık galibiyete taşıdı.

Norveçli millî oyuncu, Londra'daki maçın ilk yarısında penaltıdan golü kaydetti. İkinci devrede ise Kevin De Bruyne'nin pasını gole çevirdi.

Haaland, İngiltere'de zirveye kararlı bir şekilde başlamasına rağmen, durumdan memnun değildi ve hat-trick yapamamış olmasının "b*k" gibi olduğunu söyledi.

Guardiola, Haaland'ın Messi ile benzerliği hakkında ne dedi?

Guardiola, 22 yaşındaki oyuncunun gol atmaya devam etme arzusunu duyduğuna sevindi ve bunun kendisine, şu anda Paris Saint-Germain için oynayan ikonik forvet Messi ile Barcelona'daki günlerini hatırlattığını söyledi.

İspanyol hoca, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şu yorumu yaptı:

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 9869 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 7% 1-10

27% 11-20

41% 21-30

17% 31-40

9% 41+ 9869 Oylar

"Bu iyi, hoşuma gitti. Bir hoca olarak Messi ile birlikte olduğum için şanslıydım ve iki gol attığında üç, üç gol attığında dört gol isterdi.

"En iyi golcüler asla tatmin olmazlar, her zaman aç ve açlık çekerler ve daha fazlasını isterler."

Haaland'ın performansı, Liverpool'a 3-1 mağlup oldukları Community Shield maçında kaçırdığı net gol pozisyonunun ardından ona iyi geldi.

Guardiola şöyle devam etti:

"Bu hafta çok fazla eleştiriyi nasıl ele aldığını biliyorum. Gerçekten sakindi, gerçekten iyi antrenman yaptı. Penaltıyı kullanma şeklini beğendim.

"Çok direkt oynuyor ve biri topu alıyorsa, kendi arkadaşı dahi olsa suratına yumruk atıyor. Bu oldukça iyi bir işaret. Kendisine bu kadar güvenmesi hoşuma gidiyor."

Haaland, Man City için 'başka bir silah'

Borussia Dortmund ile Almanya'daki etkileyici başarılarının ardından Haaland'dan City'de çok şey bekleniyor.

Norveçli, geçen sezon Bundesliga'da 24 maçta 22, bir önceki sezon ise 28 maçta 27 gol kaydetti.

Guardiola, Haaland'ın gol atmaya devam edebileceğinden emin olsa da, takımın goller için yalnızca forvet oyuncusuna güvenemeyeceği konusunda ısrar ediyor.

"Erling'in iki golü atması hem kendisi, hem takım hem de bizim için önemli. O, şu anda sahip olduğumuz başka bir silah.

"Ama aynı zamanda tüm sorunlarımızı çözmeyecek, takım olarak bize bir şeyler katacak. Aradığımız şey bu.

"Bugün iki gol attı ve daha da fazla atabileceğini hissettik."