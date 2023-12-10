Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Erling Haaland'ın son durumu hakkında konuştu.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, zorlu geçen karşılaşmada Luton Town'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İlk yarının sonlarında 45+2'de Adebayo'nun golüyle geriye düşen Pep Guardiola'nın öğrencileri, soyunma odasına 1-0 mağlup etti. İlk yarının son düdüğünün ardından Guardiola, hakemlere şiddetli bir şekilde itirazlarda bulundu.

İkinci yarı sahada daha iyi görünen Manchester City, Bernardo Silva'nın 62. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Maviler, 65'te Jack Grealish ile deplasmanda öne geçti.

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Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, zorlandığı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı.

Pep Guardiola'dan Erling Haaland açıklaması

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Pep Guardiola, maç kadrosunda olmayan Erling Haaland ile ilgili soruyu yanıtladı. Norveçli yıldızın sakat olduğunu bildiren İspanyol menajer, 'kırık' iddialarını yanıtlayarak şunları söyledi:

"Erling Haaland'ın ayak kemiğinde stres var. Stres. Sadece stres. Lütfen, ayağı kırık gibi şeyler söylemeyin. Ayağında kemik stresi var."

Manchester City'yi ne bekliyor?

Pep Guardiola'nın öğrencileri 13 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Manchester City'nin rotasyonlu bir kadro ile sahada olması bekleniyor.

Norveçli yıldız Erling Haaland'ın ise sahalara ne zaman döneceği henüz açıklanmış değil.