Pep Guardiola, eleştirileri Mourinho'yu kızdıracak şekilde yanıtladı: "Roma da çok para harcadı ama Şampiyonlar Ligi'nde değiller"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, tartışmalı bir şekilde Avrupa başarısının eksikliğini Jose Mourinho'nun ekibiyle karşılaştırdı.

"Roma da çok para harcadı ama Şampiyonlar Ligi'nde değiller."

Roma, 25 Mayıs'ta Tiran'da Feyenoord'a karşı Avrupa Konferans Ligi finalinde mücadele edecek. Öncesinde Leicester City'yi elediler.

Ne söylendi?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'ine karşı dramatik bir şekilde elendi. Sonrasında ise Katalan menajere eleştiriler yoğunlaştı.

Bir basın toplantısında oldukça tuhaf bir karşılaştırma yaparak yanıt verdi.

Tecrübeli menajer, "Benim için bu bir para meselesi değil ve taraftarlar bunun farkında değil" dedi.

"Roma da çok para harcadı ama Şampiyonlar Ligi'nde değiller."

Karşılaştırma

Tammy Abraham'ın Chelsea'den 40 milyon avroyla en pahalı transfer olduğu düşünülürse, Guardiola'nın Roma'nın büyük harcamalar yaptığı fikrini nereden aldığı tam olarak belli değil.

Abraham, 2018'de 42 milyon avro karşılığında Patrik Schick'ten sonra Roma tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu oldu.

Bu sezon Roma ayrıca Verona'dan Marash Kumbulla'yı 26,5 milyon Euro'ya, Genoa'dan Eldor Shomurodov'u 18 milyon Euro'ya, Palmeiras'tan Matias Vina'yı 13,6 milyon Euro'ya ve Rui Patricio'yu 11,8 milyon Euro'ya Wolves'tan satın aldı.

Karşılaştırıldığında, Manchester City için düzenli 11 oyuncusu bile olmayan Jack Grealish için bu yaz 117,5 milyon € harcadı.

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