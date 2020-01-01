Pep Guardiola: David Luiz sıra dışı bir oyuncu

Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Arsenal’deki performansıyla eleştirilen David Luiz’e destek çıktı.

FA Cup yarı finalinde ile karşılaşacak olan ’de teknik direktör Pep Guardiola, eleştiri oklarının hedefi olan David Luiz’e övgü yağdırdı.

Brezilyalı stoper, Manchester City’nin Arsenal’i 3-0 yendiği Premier Lig maçında sakatlanan Pablo Mari’nin yerine oyuna dahil olmuş ve ilk golde yaptığı hatanın yanı sıra bir de penaltıya sebebiyet verip oyundan atılmıştı.

David Luiz’e yöneltilen eleştirilere güldüğünü açıklayan Guardiola, “Onun kariyerine büyük saygı duyuyorum. Sıra dışı bir oyuncu. İnanılmaz bir mentaliteye ve karaktere sahip. Özellikle eski defans oyuncularının yaptığı yorumlara gülüp geçiyorum. Sanki 15-20 yıllık kariyerilerinde hiç hata yapmadıklarına inanıyorlar” dedi.

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Futbolun içinde hataların da olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “David Luiz özel bir oyuncu. İyi işler de yapacak, hatalar da... Çünkü futbolda ikisi de var" ifadelerini kullandı.