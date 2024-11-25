Pep Guardiola'dan üst üste 5 yenilgi sonrası şaşırtıcı açıklama: Bu durum beni hiç şaşırtmıyor!

Pep Guardiola, Manchester City'nin üst üste aldığı mağlubiyetlerin kaçınılmaz olduğunu ve ekibini yeniden toparlamak için çalışacağını söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının son dönemdeki kötü formunu değerlendirdi ve yaşanan düşüşün kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Guardiola yönetiminde birçok başarıya ulaşan ve galibiyet serileriyle tanınan City, son dönemde üst üste beş maç kaybederek alışılmadık bir performans sergiliyor. Cumartesi günü Tottenham karşısında alınan 4-0'lık yenilgi, Premier Lig'de şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe indirdi.

City, bu mağlubiyet serisi boyunca Brighton, Sporting Lizbon ve Bournemouth’a da yenildi. Guardiola, bu tür bir düşüşün er ya da geç gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

Guardiola’dan açıklamalar

The Mirror'a konuşan Guardiola, “Bu durumun bir gün gerçekleşeceğini söylemiştim. Uzun yıllardır bu formda değiliz ama bir noktada bu olmalıydı. Küçük detaylar, sezon başından itibaren ters gitmeye başladı ve şu an bu durum daha kötüye gidiyor” dedi.

Guardiola, şu anda görevinin City'yi tekrar kazanan bir ekip haline getirmek olduğunu vurgularken, “İnsanlara söyledim, Bir yol bulmalıyım. Bu benim görevim ve sorumluluğum. Daha tutarlı olmamız, daha iyi hale gelmemiz ve maçları kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Feyenoord ve Liverpool maçları kritik

City, bu kötü seriyi sona erdirmek için Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u ağırlayacak. Ardından, Premier Lig lideri Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.

Liverpool’un sekiz puanlık farkla zirvede yer aldığı ligde, City’nin bu maçı kaybetmesi şampiyonluk yarışından tamamen kopması anlamına gelebilir. Guardiola, Rodri’nin sezonu kapatan sakatlığı ve diğer önemli oyuncuların yokluğunun takım üzerindeki olumsuz etkilerini kabul etti.

Yeni bir iki yıllık sözleşme imzalayan Guardiola, şimdiye kadarki en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya olacak.