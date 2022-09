Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için takım halinde iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

"Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine her zaman inandım ama bu sorumluluğu sadece Haaland'ın omuzlarına yüklersek başarılı olamayız. Yapmamız gereken her maça en iyi şekilde konsantre olmak ve onun gol atmasını sağlayacak fırsatlar yaratmak. Umarım yapabiliriz ve Haaland'ın çok sayıda gol attığı bir sezonla şampiyonluğa ulaşırız. Özel bir kalitesi olduğu çok açık ve önemli maçlarda bazı problemlerimize çözüm getirebilir ancak takım halinde iyi oynamazsak Premier Lig'i de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

The real deal?

Can Haaland fire Manchester City to their first UEFA Champions League title?