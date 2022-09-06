Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için takım halinde iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'e harika bir başlangıç yapan Erling Haaland'ın yeteneklerinin etkileyici olduğunu ancak Norveçli golcünün City'ye tek başına Şampiyonlar Ligi'ni kazandıramayacağını söyledi. Futbolun bir takım oyunu olduğunu hatırlatan Katalan futbol adamı, sadece Haaland'a değil takım takıma mesaj gönderdi.

Ne söylendi?

"Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine her zaman inandım ama bu sorumluluğu sadece Haaland'ın omuzlarına yüklersek başarılı olamayız. Yapmamız gereken her maça en iyi şekilde konsantre olmak ve onun gol atmasını sağlayacak fırsatlar yaratmak. Umarım yapabiliriz ve Haaland'ın çok sayıda gol attığı bir sezonla şampiyonluğa ulaşırız. Özel bir kalitesi olduğu çok açık ve önemli maçlarda bazı problemlerimize çözüm getirebilir ancak takım halinde iyi oynamazsak Premier Lig'i de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

Neredeyse 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele eden Manchester City, Guardiola yönetiminde bir final oynasa da kupayı müzesine götürememişti. Haaland transferiyle birlikte gücüne güç katan İngilliz devi, birçok futbol otoritesine göre bu sezon Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmanın bir numaralı adayı konumunda yer alıyor.