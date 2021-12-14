Pep Guardiola'dan Formula 1 örneği: Lewis Hamilton-Max Verstappen mücadelesinden ders çıkarmalıyız

Pep Guardiola, takımı Manchester City'nin şampiyonluk yolunda ayağını gazdan çekmemesi gerektiğine inanıyor.

Bu konudaki görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan İspanyol teknik adam, Formula 1'de Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyonluğa ulaştığı, çok tartışılan Abu Dabi grand prix'sini örnek gösterdi.

City, Salı akşamı Leeds karşısında ligdeki galibiyet serisini yedi maça taşımak için çıkacak. Ev sahibi ekip kazandığı takdirde takipçisi Liverpool ile arasındaki dört puana yükseltecek.

Ancak Guardiola yakaladıkları serinin takımı rehavete sürüklemesini istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı; Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan ve Rodri gibi yıldızlardan daha fazlasını beklediğini ifade etti.

Ne söyledi?

"Premier Lig'de de tıpkı Formula 1'de gördüğünüz gibi her şeyin olması mümkün."

"Verstappen ve Hamilton harika şampiyonlar, ama bazen başarı sadece sizin yaptıklarınıza bağlı olmaz. Başka bir faktör kazananı belirleyebilir."

"Oyuncularım Verstappen ve Hamilton gibi son ana kadar mücadele etmeli."

"Bazen her şey kusursuz gitse, çok iyi oynasanız bile kazanıp kaybetmenizi kontrol edemediğiniz şeyler belirleyebiliyor."

"Yarıştan aldığım ders bu oldu, sonuna kadar savaşmak. İşin sonunda kurallar, VAR veya hatalı bir karar kazanmanızı engelleyebilir."

"Raheem'in son maçlarda yaptığını, ya da Formula 1'deki o iki muazzam sporcunun yaptığını tekrarlamalı ve asla pes etmemeliyiz."

"Raheem'den, İlkay'dan, Kevin'dan daha fazlasını bekliyorum. Bernardo ve Rodri'den de öyle. Ama tüm övgüler de oyunculara gitmeli."

Muhteşem üçlü

Premier Lig'de Manchester City, Liverpool ve Chelsea arasında şimdiden nefes kesen bir zirve mücadelesi yaşanıyor.

16 maç sonunda City 38 puanla ilk sırada. Son şampiyonu 37 puanla Liverpool takip ediyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirveyi kaptıran Chelsea ise 36 puanla üçüncü sırada.

Bu üçlü diğer takımlarla araya ciddi bir mesafe koymuş durumda. Dördüncü sıradaki West Ham'ın yalnızca 27 puanı var. Sezona büyük hedeflerle giren Manchester United ise 27 puanla beşinci basamakta.

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