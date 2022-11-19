Pep Guardiola Brezilya Milli Takımı'ndan servet talep etmiş

Brezilya Futbol Federasyonu'nun başkan yardımcısı Pep Guardiola'yı milli takımın başına getirmek içn yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı.

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) başkan yardımcısı Francisco Novelletto Neto, birkaç yıl önce milli takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek istediklerini ve Katalan futbol adamıyla bu doğrultuda masaya oturduklarını açıkladı. Brezilya basınından Radio Grenal'a konuşan Neto, Guardiola'nın maddi taleplerini karşılayamadıklarını ifade etti.

Neto ne söyledi?

"Yaklaşık üç yıl önce Guardiola ile temasa geçtik ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Menajeri Guardiola'nın Brezilya'yı çalıştırmayı kabul edeceğini söyledi ancak yıllık ücret olarak 24 milyon euro talep etti. Görüşmede bulunan bir meslektaşım bu bedeli duyduktan sonra neredeyse kalp krizi geçirecekti. Bizim teklifimiz yıllık 2 milyon euro şeklindeydi"

2022'nin başlarında da adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Guardiola, Marca'da yer alan habere göre Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nın sonrasındaki en güçlü teknik direktör adaylarından biri konumunda yer alıyor.

Daha önce Manchester City'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Katalan futbol adamı, daha önce yaptığı açıklamada Brezilya'nın harika bir futbol ülkesi olduğunu ve Manchester City'den sonraki kariyer adımının büyük bir olasılık bir milli takım olacağını söylemişti.