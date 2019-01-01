Pep Guardiola: Birkaç takviye yeniden yapılanma demek değil

Manchester City Menajeri Pep Guardiola yapılacak birkaç transferin yeniden yapılanma anlamına gelmediğini söyledi.

'de menajer Pep Guardiola, yeniden yapılanma iddiaları ve kulübün olası transfer hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeniden yapılanmaya ihtiyaçları olmadığının altını çizen Guardiola şunları söyledi:

"İki ya da üç oyuncu transfer etmek yeniden yapılanma değil takımı güçlendirmektir. İkinci sezonumda 30 yaşın üzerinde birçok oyuncumuz vardı ve yedi oyuncunun da sözleşmesi sona ermişti. O dönemde yaptıklarımıza yeniden yapılanma diyebilirsiniz. Bizim şu anda buna ihtiyacımız yok."

Deneyimli teknik adam takımdan ayrılması beklenen David Silva ve Fernandinho'nun geleceği hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

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"David ayrılacağını söyledi, Fernandinho'nun durumu ise henüz belli değil. Fakat bunlar bu yaşa gelmiş futbolcular için oldukça normal. Biz de onların yerlerini doldurmak zorundayız."

Yaz aylarında stoper pozisyonuna takviye yapamadıklarını hatırlatan Guardiola, ilgilendikleri futbolcuları kulüplerinin bırakmak istemediğini söyledi ve devre arasında büyük paralar harcamayacaklarının sinyallerini verdi.

Premier Lig'de lider 'un 11 puan gerisinde kalan son şampiyon Manchester City hafta sonu oynanacak Manchester derbisi öncesi deplasmanına konuk olacak.