Pep Guardiola beş kişilik kadrosuna Messi ya da Ronaldo’yu değil eski bir Beşiktaşlı Bernd Schuster’i seçti

Katalan teknik direktör Rio Ferdinand’a çarpıcı ifadeler kullandığı bir röportaj verdi.

Manchester City ile başarıdan başarıya koyan Katalan teknik direktör Pep Guardiola, futbol tarihindeki en önemli oyunculardan oluşan beş kişilik takımında sürpriz isimlere yer verdi. Manchester United’ın unutulmaz savunma oyuncusu Rio Ferdinand’a bir röportaj veren Guardiola, kadrosuna ne Lionel Messi’yi ne de Cristiano Ronaldo’yu alarak oldukça şaşırttı.

İlk olarak Barcelona’da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü de yapan Hollandalı efsane Johan Cruyff’u seçen Guardiola’nın ikinci tercihi ise dünya futbolunun en büyük oyuncusu olarak kabul edilen Diego Maradona oldu.

Eski bir Beşiktaşlı'yı seçti

Üçüncü tercihini Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane’dan yana kullanan Guardiola, Zidane ile karşılaştığı maçların her zaman zorlu olduğunun altını çizdi.

Dördüncü tercihini Ferdinand’ın da yönlendirmesiyle Brezilyalı efsane golcü Ronaldo’dan yana kullanan Guardiola’nın son tercihi ise bir dönem Beşiktaş’ta teknik direktörlük de yapan Bernd Schuster oldu. Barcelona’nın yanı sıra Real Madrid ve Atletico Madrid formaları da giyen Schuster, üç takımla da kupa kazanarak İspanyol futbolunun unutulmazları arasına girmişti.