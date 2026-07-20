Pep Guardiola, Barselona’da önemli bir misafir ağırlayacak ve milli takım teknik direktörü olabilir

Pep Guardiola, İtalya’nın yeni milli takım teknik direktörü olarak ciddi bir aday olarak gündemde. Sky Sport’tan Gianluca Di Marzio’ya göre, Paolo Maldini ve Leonardo, Katalan teknik adamı Barcelona’da şahsen ziyaret ederek onu Squadra Azzurra’nın başına geçmeye ikna etmeye çalıştılar.

Böylece Guardiola, İtalyan Futbol Federasyonu için artık uzak bir hayal adayı olarak görülmüyor. Sky Sport, teknik direktör Maldini ve Leonardo’nun (İtalyan Federasyonu danışmanı) geçtiğimiz hafta sonu Barselona’ya gittiklerini ve orada Manchester City’nin eski teknik direktörüyle kapsamlı bir görüşme yaptıklarını bildirdi. Guardiola, City’de geçirdiği on yılın ardından bu yaz ayrıldı ve şu anda herhangi bir kulübe bağlı değil.

Bu görüşme, İspanya’da Maldini ve Leonardo’nun fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi. Sky Sport’un yaptığı ayrıntılı araştırma, Guardiola ile olası bir işbirliği konusunda gerçekten görüşüldüğünün teyit edilmesini sağladı.

Görüşmeler sırasında Maldini ve Leonardo, İspanyol teknik direktöre sportif vizyonlarını sundular. Bu süreçte sadece kısa vadeli hedefler değil, 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek dört yıllık bir yol haritası da ele alındı.

İtalya Futbol Federasyonu, milli takımı Nations League'den yeniden inşa etmek ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor. Nihai ana hedef ise, birçok hayal kırıklığının ardından İtalya'yı yeniden Dünya Kupası'na taşımak.

Bu arada, ortalıkta dolaşan tek isim Guardiola değil. Roberto Mancini ve Andrea Pirlo da milli takımı devralabilecek olası adaylar olarak gösteriliyor.

Guardiola’nın İtalya’nın teklifini gerçekten kabul edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz. İspanyol teknik direktör, kısa süre önce yeni bir maceraya atılmak için acele etmediğini ve öncelikle Manchester City’den ayrıldıktan sonra hayatının nasıl şekilleneceğini belirlemek istediğini açıklamıştı.