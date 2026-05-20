Pep Guardiola, Arsenal'in şampiyonluğuna hemen anlamlı bir tepki gösterdi

Pep Guardiola, Manchester City ile Bournemouth arasındaki maçın ardından Arsenal'in şampiyonluğuna ilişkin bir açıklama yaptı. İspanyol teknik direktör, rakibini tebrik etti.

Salı akşamı The Citizens, Bournemouth karşısında 1-1 berabere kalırken, bu sonuçla Arsenal'in Premier League'in son haftasında yakalanması imkansız hale geldi.

Maçın ardından Guardiola, Arsenal'in şampiyonluğuna ve eski yardımcı antrenörü Mikel Arteta'ya değindi. "Tebrikler Arsenal ve Mikel. Bunu hak ettiniz" dedi.

Ayrıca, FC Barcelona ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü, sözleşme durumuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

The Athletic'in Pazartesi günü, Guardiola'nın devam eden sözleşmesine rağmen Manchester City'deki son haftalarını geçirdiğini bildirmesine rağmen, kendisi bunu yalanladı.

"Sezon bitene kadar karar vermeyeceğiz. O zaman başkanla konuşacağım ve birlikte bir karar vereceğiz," diye konuştu.