Pep Guardiola: Aguero, Cardiff maçında forma giyemeyecek

Manchester City, Fulham deplasmanında sakatlanıp oyundan çıkan Sergio Aguero'nun üzüntüsünü yaşanıyor.

'nin Premier Lig'de karşılaşacağı maçı öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor...

Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanına giden Maviler, maçı Bernardo Silva ve Sergio Aguero'dan gelen gollerle 2-0 kazanmayı başarmıştı. Karşılaşmanın 57. dakikasında ise sakatlanıp kendini yere bırakan Arjantinli yıldız Aguero, maça devam edemeyip yerini Gabriel Jesus'a bırakmıştı.

3 Nisan Çarşamba günü Cardiff ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City'de Aguero'nun durumu merak konusuydu. Basın toplantısında bu durumu açıklık getiren Pep Guardiola, 30 yaşındaki oyuncunun oynamasının mümkün olmadığını söyledi. İspanyol Teknik Direktör, "Aguero 2 gündür antrenmanlara katılamadı. Cardiff maçında oynayabilecek durumda değil. Cumartesi günü FA Kupası maçında forma giyebilir." dedi.

Arjantinli oyuncu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı Fulham maçında 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.