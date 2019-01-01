Pep Guardiola: Aguero bir efsane

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettiren Manchester City'nin Teknik Direktör'ü Pep Guardiola, Sergio Aguero hakkında övgülerde bulundu.

Maviler'in Teknik Direktör'ü Pep Guardiola, Premier Lig'de son 6 haftaya girilirken takımın Arjantinli yıldızı Sergio Aguero ile ilişkilerini yorumladı.

Aguero ile aralarında bazı problemler olduğu iddia edilen Guardiola, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Medya her zaman bildiğimiz gibi. Sergio Aguero bazı maçlarda oynamıyor ve insanlarda neden oynamadığını soruyor. Bunun cevabı belli." dedi.

Aguero'nun bazı dönemlerde forma giymemesi ile alakalı sözlerine devam eden Pepe guardiola, "Bu kararın ardında bazen taktiksel sebepler oluyor, bazen de ondan daha fazlasını istiyorum. Oyuncularımdan en iyisini istemek zorundayım. Bu benim görevim." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız futbolcu ile aralarında sorun olmadığını belirten Guardiola, "Bu takıma geldiğim zamanki Aguero ile şu andaki Aguero aynı. O mükemmel bir karakter. O çok eğlenceli bir insan ve inanılmaz iyi bir kalbi var. Böyle insanlarla birlikte çalışmayı seviyorum. Kariyerimde birlikte çalıştığım en iyi oyunculardan biri. Bazen problemleri çözmek için sadece bir oyuncuyu değil, takımı da anlamanız gerekiyor. Sergio Aguero bunu hep yapmaya çalışıyor çünkü burada olmaktan dolayı çok mutlu."

kariyeri boyunca 328 maçta 228 gol katkısında bulunan Arjantinli oyuncunun kulüpteki en önemli gollerinden biri Queens Park maçında şampiyonluğu getiren gol olarak görülmekte. Bu golün önemine değinen Pep Guardiola, "Bu takım için efsane bir oyuncu. Belki de kulüp tarihinin en önemli golüne imza attı.